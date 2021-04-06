Bölgede inceleme yapan ekipler yangının asansör boşluğuna bırakılan soba külünden çıktığını tespit etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Dalaman ilçesindeki bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika › Güncel › Dalaman'da asansör boşluğuna bırakılan soba külü yangına neden oldu - Son Dakika

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