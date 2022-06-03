Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı

03.06.2022 11:07
Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sabah 06.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin İnce Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evin çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın esnasında çatı katında bulunan iki kişi itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarıldı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. - MUĞLA

Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı
Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı
Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı
Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı
Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Dalaman, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dalaman'da, çatı katı yangınında iki kişi kurtarıldı - Son Dakika
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