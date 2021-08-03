Dalaman'da da yangın başladı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangınlarla boğuşan Muğla'da bir yangın haberi de Dalaman ilçesinden geldi. İlçenin dağlık ve ormanlık bölgesinde bulunan Narlı Mahallesi'nde yangın başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA