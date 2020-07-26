Dalaman'da ev yangını - Son Dakika

Dalaman'da ev yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çatısı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde büyük hasar oluştu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çatısı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde büyük hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi Merkez sokakta üstü ahşap taş binada yangın çıktı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası yanın kontrol altına alınırken, evde büyük hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sonrası yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:22

Kaynak: İHA

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