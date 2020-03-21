Dalaman'da incir yetiştiriciliği kursu açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dalaman'da incir yetiştiriciliği kursu açıldı - Son Dakika

Dalaman'da incir yetiştiriciliği kursu açıldı

6 saat önce

Dalaman Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında Gürleyk, Taşbaşı ve Bozbel mahallerinde 96 üreticinin katıldığı incir yetiştiriciliği kursları devam ediyor.

Dalaman'da incir yetiştiriciliği kursu açıldı, System.String[]

Dalaman Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasındaki protokol kapsamında Gürleyk, Taşbaşı ve Bozbel mahallerinde 96 üreticinin katıldığı incir yetiştiriciliği kursları devam ediyor.


Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz, lezzet bakımından üstün Dalaman incirinin pazar değerinin arttığını söyledi.


İncir kalitesinin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Akdeniz, düzenlenen eğitimlerin olumlu dönüşleri olduğunu ifade etti.


Üreticilere incirin kurutma kalitesini yükseltecek bilgiler verdiklerini anlatan Akdeniz; "Yetiştiricilikte budama zamanı şubat olduğu için arazide uygulamalı olarak budama eğitimleri de veriyoruz. Budamada önemli olan her yaşta yaprak/kök ve yaprak/odun dengesini optimum düzeyde tutmaktır. Bu amaçla incirde çeşitli budamalar yapılabilmektedir: Şekil budaması, fidan dikildikten sonraki ilk 2 yılda hiçbir budama yapılmaz. Ancak topraktan itibaren 40-50 santimdeki sürgün uçları alınarak fidanların büyümesi sağlanır. 3. yıldan itibaren 60-100 santimetre yüksekte 3-4 dal bırakılarak şekillendirilir. Daha alttaki uç alınan dallar çıkarılır ve zeytinin tabii eğilimine uygun bir şekil verilir. Mahsul budamasında ise amaç, taç içerisindeki ışıklanmayı artırarak ağacın verimli periyodunu maksimum düzeyde tutmaktır. Güneş gövdeyi ve ana dalları yakmayacak şekilde uygun seyreltme ile budama yapılmalı, dallar arasında denge kurulmalı, ince dallar aşırı bir şekilde seyreltilmemelidir. Gençleştirme budamasında da ağacın kendini yenilemesi mümkün. Budama ana dallarda kademeli olarak yapılır. Önce ana dallardan birisi gövde ile bağlantısının birkaç santim üzerinden budanır. Bu bölgeden kuvvetli sürgünler çıkar. Sonra diğer ana dallarda budamalar yapılarak dallar yenilenir. Ayrıca ağacın tabladan tamamen kesilmesi ile sert bir gençleştirme budaması, çeşit değiştirme, dondan zarar gören ağaçların yenilenmesi ve büyük hacimli ağaçların tacını küçültmek amacıyla budamalar yapılmaktadır. Budamalardan sonra kesilen yerlere uygulaması ve ekonomik olduğu için beyaz silikonlu boya sürülmelidir." dedi. - MUĞLA

Dalaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:18 Kaynak: İHA

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