Dalaman'da bir inşaatın kenarında bebek cesedi bulundu - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, bir inşaatın yapımı süren bahçe duvarı üzerinde bir beze sarılıp, üzerine ceket örtülmüş erkek bebek cesedi bulundu.Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının yapımı süren bahçe duvarı üzerinde bugün saat 09.30 sıralarında, bir beze sarılı, üzerine ceket atılmış bir bebek olduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin yaşamını yitirmiş olduğu belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, bebeği bırakan kişinin tespit edilmesi için çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek incelemeye alırken, bebeğin annesinin bulunabilmesi için hastanelerdeki son zamanlardaki doğum kayıtlarının da incelemeye aldığı bildirildi.