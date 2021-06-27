Üye Girişi
Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)

27.06.2021 00:45
Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2), System.String[]

KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasındaki, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kağıt fabrikasındaki, çıkan yangın rüzgarın etkisiyle tarım arazileri ve ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, plastik atık deposu ile depoda bulanan reçineler yanarken, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangında dumandan etkilenen bazı işçiler çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tolgahan KAYLI/ DALAMAN (Muğla),


Dalaman, Yangın, Muğla, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi 00:32 EURO 2020 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenen İtalya, çeyrek finale yükseldi Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı 00:13 Sultangazi'de genç kız uçurumdan düştü, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı 23:22 Her şey totem uğruna! Galler'in asimetrik takım fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı
Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı 23:15 Çıplak fotoğrafları, genç öğretmenin başını yaktı! Eski eşinin ifşası yüzünden okuldan atıldı İşte kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in son hali! Hayranlarını sevindirdi 22:05 İşte kanserle mücadele eden Canan Ergüder'in son hali! Hayranlarını sevindirdi Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti 21:11 Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı 19:16 ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka 18:23 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından beri en yüksek vaka

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarihi davada emsal karar çıktı! Yıllarca kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Valerie Bacot serbest kaldı
17:43 8.1 milyon euroya satıldı! Düğnyanın en pahalı posta pullarından biri açık artırmada yeni sahibini buldu
17:41 Tek adaylı F.Bahçe seçimine oy kullanmaya giden TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'ya tepki yağıyor
17:25 Son Dakika: 95. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu! Jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı Burgas isimli safkan yarışı birincilikle bitirdi
17:11 Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak
16:59 Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti
16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
16:53 Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
16:31 Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı
Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı Survivor Nagehan Karadere'den bomba cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa saçtı         
00:32
Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi yüzünden öğrenciler sınava giremedi         
00:17
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı         
23:26
Kılıçdaroğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı         
23:16
Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti Fenerbahçe, West Ham United'ın Attila Szalai için yaptığı 13 milyon euroluk teklifi reddetti         
22:33
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de neler oluyor? Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
18:50
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler depozitolu oluyor! İade eden parasını geri alacak         
17:00
Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti         
17:00
Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti         
16:58
Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı         
16:45
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 01:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement