Dalaman'da 'Kaya inciri' hasadı - Son Dakika

Dalaman'da 'Kaya inciri' hasadı

Dalaman ilçesinde 'Dalaman Kaya İnciri' hasadı yapıldı.

Dalaman'da 'Kaya inciri' hasadı, System.String[]

Dalaman ilçesinde 'Dalaman Kaya İnciri' hasadı yapıldı. Hasat törenine Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Sabunlu, Kayadibi ile Elcik Mahalle Muhtarları ve çok sayıda üreticinin katılımıyla gerçekleşti.

Gürleyik Mahallesinde incir üretimi yapan Sadık İnan'ın bahçesinde gerçekleşen incir hasadında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak; "Dalaman deyince akla Deniz, Kum, Güneş ve Sahil geliyor. Oysa 750-800 metre yükseklikte 13'e yakın kırsal mahallemiz var. Bugün de Gürleyik Mahallemizde mevsimin ilk kuru incir hasadını başlatmak üzere Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Mahalle muhtarlarımız ile üreticilerimizle birlikte bu töreni gerçekleştiriyoruz. Dalaman Kaya İncirinin müthiş bir aroması var. Yakında yine burada, diğer 13 mahallemizin de katılımıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin de katılımıyla hep birlikte, Dalaman Belediyesi, Muğla İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte kurutma tünelleri konusunda bir projeye imza atıyoruz. Büyükşehir Yasası, İlçe Belediyelerinin de, Büyük Şehir'in de, Belde halkının, köylerin, mahallelerin sosyo ekonomik refahını yükseltmek için tarımsal üretime destek verecekleri gibi aynı zamanda doğrudan desteklemeleri de yapabiliyorlar. Bu anlamda Covid-19 pandemisi de bize gösterdi ki üretmeden ayakta kalmak mümkün değil. Bu gördüğünüz lezzetli incirin de katma değeri son derece yüksek bir ihracat ürünü, dolayısıyla hedefimiz dağ köylerinde yaşayan incir üreticilerimizin ceplerine girecek parayı tarımsal üretimden arttırmaya dönük çalışmamız. Önümüzdeki günlerde sizlerin önünde protokolü imzalayacağız" dedi.

Dalaman Kaymakamı Ali Gündoğan; "Sosyo ekonomik değeri yüksek olan, bölgemize has tat ve aromaya sahip 'Dalaman Kaya İncir'imizin ilk hasadını gerçekleştirmek için beraberiz. Coğrafi Tescil süreci halen devam etmekte olan incirimiz, bu bölgenin kalkınması için ayrı bir öneme sahip. Üreticilerimize destek olan Belediyemize ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne, Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Ali Gündoğan, Dalaman, Muğla, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dalaman'da 'Kaya inciri' hasadı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı         
17:34
Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı         
17:15
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
17:05
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu         
10:56
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 22:16:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dalaman'da 'Kaya inciri' hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei