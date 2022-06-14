Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

14.06.2022 12:16
Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 48 AFM 189 ve 01 CMR 42 plakalı otomobiller, Dalaman- Fethiye kara yolundaki kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobillerden yola sızan yakıt, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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