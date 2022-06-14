İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan bir kişi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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