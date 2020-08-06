Dalaman'da minibüsle otomobil çarpıştı; 1 ölü - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Havalimanına turist taşıyan 07 AFH 599 plakalı minibüs ile 48 VG 797 plakalı otomobil Ege Mahallesi Kenan Evren Bulvarı Kapukargın Kavşağında çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 04:48

Kaynak: İHA

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