Son Dakika Haberleri: Dalaman'da motosiklet kazası; 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dalaman'da motosiklet kazası; 2 ölü

1 saat önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Dalaman'da motosiklet kazası; 2 ölü, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.


Edinilen bilgiye göre; Dalaman- Ortaca kara yolu Altıntaş Mahallesi Bezkese Bulvarında uygulama yapan polis ekipleri ters yönde seyreden Hakan Kınayer'in (21) kullandığı plakasız motosiklete "dur" ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü ekiplerden kaçarak ters istikamette seyrederken Demirhan Irgın'ın kullandığı 48 RZ 004 plakalı motosikletle çarpıştı. Demirhan Irgın'ın kullandığı motosikletin ışıkları yanmadığı öğrenildi.


Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansları tarafından yaralılar Dalaman Devlet Hastanesi ve Ortaca'daki özel hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen iki sürücü de yaşamını yitirdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Dalaman, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi
Gözü dönmüş cani, 19 yaşındaki genç kıza tecavüz edip öldürdü Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi Eşini seccade üzerinde öldüresiye döven koca, tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:27:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalaman'da motosiklet kazası; 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]