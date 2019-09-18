Son Dakika Haberleri: Dalaman'da okul servis araçlarına denetim
Son Dakika Güncel Haber

Dalaman'da okul servis araçlarına denetim

2 saat önce

Dalaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dalaman'da okul servis araçlarına denetim, System.String[]

Dalaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, ilçe genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.


Ekipler, servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların evraklarını inceledi. Trafik polisleri okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etti.


Uygulamada, araç sürücülerine çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ve öğrencilerin uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunuldu.


Denetimlerin ilçe genelinde çeşitli noktalarda devam edeceği bildirildi. Veliler ise yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Dalaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü
Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu Son dakika: İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 3 yaralı Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge çıkışı: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:24:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalaman'da okul servis araçlarına denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]