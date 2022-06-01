Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

01.06.2022 09:45
Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar orman ve makilik alan zarar gördü.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar orman ve makilik alan zarar gördü.

Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:48:11. #1.11#
SON DAKİKA: Dalaman'da orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement