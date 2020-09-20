Dalaman yangını söndürüldü - Son Dakika

Dalaman yangını söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesi ile söndürüldü.

MUĞLA - Dalaman- Fethiye karayolu üzerinde yıldırımdan çıktığı tahmin edilen orman yangını orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan 2 helikopter, karadan orman ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alındı ve yanan sahada soğutma çalışması başladı.