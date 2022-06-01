Dalaman'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçataş Mevkii'nde Dalaman- Ortaca karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, 1 hektarlık alanda etkili olan alevlerin önünü keserek yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA