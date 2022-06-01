Dalaman'da orman yangını - Son Dakika
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Dalaman'da orman yangını

01.06.2022 10:02
Dalaman'da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akçataş Mevkii'nde Dalaman- Ortaca karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, 1 hektarlık alanda etkili olan alevlerin önünü keserek yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Dalaman'da orman yangını
Dalaman'da orman yangını
Dalaman'da orman yangını

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Kaynak: İHA

Dalaman, Yangın, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'da orman yangını - Son Dakika


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