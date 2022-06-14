Kaza, saat 10.30 sıralarında Dalaman'ın Günlükbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Kontrolsüz ana yola çıkan Ayşe Büşra Tutaysalgir'in (27) kullandığı 01 CMR 42 plakalı otomobile, Dalaman'dan Fethiye 'ye giden Alper Türköz (23) kontrolündeki 48 AFM 189 plakalı araç çarptı. Kazada sürücü Tutaysalgir, oğlu Uras Tutaysalgir (3) ve Sevilay Sena Aydın (15) ile diğer aracın şoförü Türköz, yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe Büşra Tutaysalgir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Ayşe Büşra, Tragger, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.