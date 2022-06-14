Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı - Son Dakika
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Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı

14.06.2022 14:32
Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kontrolsüz ana yola çıkan otomobile başka bir araç çarptı.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, kontrolsüz ana yola çıkan otomobile başka bir araç çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Dalaman'ın Günlükbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Kontrolsüz ana yola çıkan Ayşe Büşra Tutaysalgir'in (27) kullandığı 01 CMR 42 plakalı otomobile, Dalaman'dan Fethiye'ye giden Alper Türköz (23) kontrolündeki 48 AFM 189 plakalı araç çarptı. Kazada sürücü Tutaysalgir, oğlu Uras Tutaysalgir (3) ve Sevilay Sena Aydın (15) ile diğer aracın şoförü Türköz, yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe Büşra Tutaysalgir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı
Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı
Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ayşe Büşra, Tragger, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı - Son Dakika
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