Dalaman'da Pazar Alışverişi Artık Daha Güvenli
1 saat önce
Dalaman Belediyesi tarafından açık pazaryerine kurulan güvenlik kameraları ile vatandaşların ve esnafın daha güvenli alışveriş yapması hedefleniyor.
Dalaman
Belediyesi tarafından açık pazaryerine kurulan güvenlik kameraları ile vatandaşların ve esnafın daha güvenli alışveriş yapması hedefleniyor.
Karaçalı Mahallesinde Perşembe günleri kurulan pazarın yanı sıra festival, konser ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan açık pazaryerinin çeşitli noktalarına 7-24 kayıt yapacak güvenlik kameraları kuruldu.
Vatandaşların güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını temin ederek, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesini sağlamak amacıyla kurulan güvenlik kameralarını ilçe halkı memnuniyetle karşıladı.
Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz
, yaptığı açıklamada; "Açık pazaryerimize, vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın daha güvenilir bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak adına 13 adet kamera taktırdık. Artık pazaryerimizi 7 gün 24 saat boyunca izleyerek güvenliğini sağlayabiliyoruz." dedi. - MUĞLA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti
İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü
Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı