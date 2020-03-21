Dalaman'da sazlık alanda yangın - Son Dakika
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Dalaman'da sazlık alanda yangın

1 saat önce

MUĞLAnın Dalaman ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Dalaman'da sazlık alanda yangın, System.String[]

MUĞLAnın Dalaman ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle sazlık alandan ormana yönelirken, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın çıkan bölge, çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarının yaşam noktası olarak biliniyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapukargın mahallesi Dalamancık mevkiinde çok sayıda kuş türü, yabani koyun ve yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan sazlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yöneldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, yangının ormana sıçramaması için sazlık alan ile ormanlık bölge arasında dozerlerle yol yapımına başlandığı öğrenildi.


Jandarma, İtfaiye, Dalaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:46 Kaynak: DHA

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