Son Dakika Haberleri: Dalaman'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
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Dalaman'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

1 saat önce

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde akşam etkili olan rüzgar, kentteki bazı ağaçları devirdi.

Dalaman'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, System.String[]
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde akşam etkili olan rüzgar, kentteki bazı ağaçları devirdi.
Dalaman'da dün akşam, şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar yüzünden kentteki bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı otomobillerde maddi hasar oluştu. Ayrıca elektrik telleri koptuğu için bazı yerlerde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın yarattığı olumsuzluğu gidermek için çalışma başlattı.


Dalaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
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