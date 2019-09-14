Dalaman'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
1 saat önce
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde akşam etkili olan rüzgar, kentteki bazı ağaçları devirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:36 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Dalaman
ilçesinde akşam etkili olan rüzgar, kentteki bazı ağaçları devirdi.
Dalaman'da dün akşam, şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar yüzünden kentteki bazı ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı otomobillerde maddi hasar oluştu. Ayrıca elektrik telleri koptuğu için bazı yerlerde elektrik kesintisi yaşandı. İtfaiye
ekipleri, rüzgarın yarattığı olumsuzluğu gidermek için çalışma başlattı.
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