Dalaman'da Trafik Kazası; 1 Ölü

Dalaman'da meydana gelen trafik kazasında köprüden Tersakan deresine devrilen aracın sürücüsü öldü.

Dalaman'da meydana gelen trafik kazasında köprüden Tersakan deresine devrilen aracın sürücüsü öldü.



Edinilen bilgiye göre; Gürköy Mahallesi istikametinden Kayadibi Mahallesine seyreden Yusuf Aydoğan (67) yönetimindeki 48 E 2138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün demirine çarptı. Araç, Tersakan deresine devrildi.



İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydoğan'ın öldüğünü belirledi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından Aydoğan'ın cenazesi Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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