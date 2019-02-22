Son Dakika Haberleri: Dalaman'da Trafik Kazası; 1 Ölü

Dalaman'da Trafik Kazası; 1 Ölü

11 dakika önce

Dalaman'da meydana gelen trafik kazasında köprüden Tersakan deresine devrilen aracın sürücüsü öldü.

Dalaman'da Trafik Kazası; 1 Ölü, System.String[]
Dalaman'da meydana gelen trafik kazasında köprüden Tersakan deresine devrilen aracın sürücüsü öldü.

Edinilen bilgiye göre; Gürköy Mahallesi istikametinden Kayadibi Mahallesine seyreden Yusuf Aydoğan (67) yönetimindeki 48 E 2138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün demirine çarptı. Araç, Tersakan deresine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydoğan'ın öldüğünü belirledi. Ortaca Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından Aydoğan'ın cenazesi Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:33 Kaynak: İHA

Aydoğan, Dalaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi

Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu Amerikalı Cani Baba Bebeğini Yumruklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalaman'da Trafik Kazası; 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]