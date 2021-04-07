Dalaman'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen aracın altında kalan sürücü ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekibince çıkarıldı.

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