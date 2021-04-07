Dalaman'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı - Son Dakika

Dalaman ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü sıkıştığı yerden ekiplerce güçlükle çıkarıldı.
Akif Karabulut idaresindeki 48 YE 953 plakalı otomobil, Gürköy Mahallesi Değirmenyakası yolunda yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.
Devrilen aracın altında kalan sürücü ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekibince çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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