Son Dakika Haberleri: Dalaman'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

55 dakika önce

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Dalaman'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı Narkotimler, ilçe merkezinde bir bahçede uyuşturucu yetiştirildiğine yönelik istihbarata ulaştı. Ekipler yapılan fiziki ve teknik takibin ardından düzenledikleri operasyonda 24 kilo 500 gram esrar ve çok sayıda kenevir ele geçirdi. Polis O.K. ve H.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden H.D., serbest kalırken, O.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi
İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 18:12:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalaman'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]