Dalaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

17.03.2022 17:39
Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.E.A isimli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yüksek metamfetamin ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. M.E.A isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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