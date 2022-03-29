Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
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Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

29.03.2022 19:54
Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Dalaman Narkotik ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, O.K. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın Hürriyet Mahallesi'nde E.G isimli bir kadına yüklü miktarda metamfetamin maddesi satış yaptığını tespit eden polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. O.K. ile yanındaki M.A.İ ve E.İ isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına M.A.İ ve E.İ ismli şahıslar adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.K.'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Uyuşturucu, Narkotik, Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalaman'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor - Son Dakika
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