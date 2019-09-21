Dalaman'da yılın ilk incir hasadı gerçekleştirildi

Dalaman İlçesi Bozbel Mahallesinde Ömer Kaplan'a ait 15 dekarlık incir bahçesinde yılın ilk incir hasadı gerçekleştirildi.



Hasata Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz, Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay ve ilçe protokolü katıldı.



Hasat etkinliğinde konuşan Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, "İlçemizde; incir ekonomik açıdan son derece önemli bir meyve olarak ön plana çıkmaktadır. Yaptığımız araştırmalarımıza göre yaklaşık 500 ton kuru incir üretimimiz söz konusudur. Yetiştirilen kurutmalık incir, bölgeye çok iyi adaptasyon sağlamış, kendine özgü aroması ve morfolojik yapısı ile bölge halkının ve tüccarların beğenisini kazanmıştır. Yüksek rakımlı mahallelerimizde nemin düşük ve havanın serin seyretmesi kurutma döneminde incir kalitesine olumlu etki yapmaktadır. Kalitenin yakalanması ve tanıtımın iyi yapılması halinde, bu rakamların artacağını tahmin ediyoruz. İncirde kurutma tekniği ve sınıflandırma bilincinin gelişmesiyle birlikte kalitenin yükselmesini ve elde edilen gelirin artmasını hedefliyoruz" dedi.



Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Dalaman incirinin ilçenin önemli bir tarımsal markası olması için üreticiye destek vereceklerini söyledi.



Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Akdeniz ise "Dalaman İncirinin kaliteli üretimi için İlçe Müdürlüğü teknik personelinin üreticilere, yetiştiricilik ile hastalık ve zararlı konusunda bilgilendirme yaptıklarını ve ilçe müdürlüğü olarak coğrafi işaret için çalışmalara başladıklarını belirtti.



Hasatta, temsili olarak Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş paket halinde kuru incir alımı yaparak sezonu açtı. Hasat etkinliği protokol üyeleri ile bahçenin gezilmesiyle sona erdi. - MUĞLA