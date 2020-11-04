Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı

04.11.2020 21:52
Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı, System.String[]

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin uygulanmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler, ilçe merkezindeki yolcu araçlarına denetim yaparak kurallara uyulması için yolcu ve firma çalışanlarını uyardı. Uygulama yapan ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde ayakta yolcu olup olmadığını, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar da ise yolcuların HES kodlarını ve yolcu biletlerini kontrol etti. Uygulamada aynı zamanda ekipler tarafından maske ve hijyen denetiminin yapıldığı, yolcuların kurallara uyduğu öğrenildi. Genelgede, HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezası uygulanacağı, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların 10 gün süreyle seferden men edileceği, Kovid -19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin ise valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağı bildirildi. - MUĞLA

Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı
Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı
Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı
Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı
Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Dalaman, Büro, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 2 milyon TL karşılığında uzatacak Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz Başakşehir'de goller arka arkaya geliyor! Meşin yuvarlak üçüncü kez ağlarla buluştu ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Trump, geride olduğu Wisconsin Eyaleti'nde oyların yeniden sayılmasını talep etti Son Dakika: Trump, geride olduğu Wisconsin Eyaleti'nde oyların yeniden sayılmasını talep etti         
21:02
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı Hakkari'deki hain saldırıda şehit düşen işçinin kanı yerde kalmadı         
20:36
DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler         
20:26
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu         
17:08
İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı         
16:36
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 22:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dalaman'da yolcu araçlarına korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei