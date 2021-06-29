Dalaman'daki kağıt fabrikası 12 milyon ceza verilerek kapatıldı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren, Cuma gününden bu yana yanan ve Dalaman ve çevre ilçelerde yoğun hava kirliliğine neden olan Mopak Kağıt Fabrikası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme yaptı. Yapılan incelemede firmanın faaliyetleri durdurularak, 12 milyon TL ceza yazıldı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mopak Kağıt Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. adlı işletmeye ait atık alanında çıkan yangının ormanlık alana ve çevreye verdiği zararla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çok yönlü inceleme yapıldığı belirtildi. Bakanlıkça yapılan inceleme ve denetim sonucu işletmenin atık alanında, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların düzensiz/kontrolsüz bir şekilde biriktirildiği, Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamında izin verilen atıkların haricinde atık kabulünün yapıldığı tespit edildi.

Yapılan açıklamanın devamında; "Çevre ve insan sağlığına zarar veren işletmenin Çevre İzin ve Lisans Belgesi süresiz iptal edilmiştir. 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca faaliyetleri durdurulan işletme kapatılmıştır. Atıkları düzensiz ve izinsiz şekilde depolayan, gerekli önlemleri almayarak yangın çıkmasına sebep olan ve çevre ve insan sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında 12 milyon 71 bin 949 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca işletme hakkında Çevre Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur". - MUĞLA