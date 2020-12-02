Dalaman Eski Belediye Başkanı Tuncer Sivri hayatını kaybetti - Son Dakika

Dalaman'ın eski belediye başkanlarından Tuncer Sivri, yaşamını yitirdi.

Anavatan Partisi'nden 1984-1989 döneminde Dalaman belediye başkanı seçilen Tuncer Sivri, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivri'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Sivri'nin cenazesi, Fethiye'deki Karagedik Mezarlığı'na defnedildi.