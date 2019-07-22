Son Dakika Haberleri: Dalaman Havalimanı'nda sahte bomba ihbarcısı
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Dalaman Havalimanı'nda sahte bomba ihbarcısı

15 dakika önce

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Dalaman Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir vatandaşın dış hatlar terminalinde 'Bomba var' şeklinde yaptığı sahte bomba ihbarı kısa süreli endişe yaşattı.

Dalaman Havalimanı'nda sahte bomba ihbarcısı, System.String[]
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, Dalaman Havalimanı'nda yabancı uyruklu bir vatandaşın dış hatlar terminalinde 'Bomba var' şeklinde yaptığı sahte bomba ihbarı kısa süreli endişe yaşattı. Söz konusu yabancı uyruklu vatandaş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bugün saat 22.40'ta Dalaman Havalimanı'na giden yabancı uyruklu bir vatandaş, iddiaya göre dış hatlarda İngilizce "Bomba var" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine, havalimanındaki vatandaşlar endişeyle kaçıştı. Havalimanında arbede yaşanırken, harekete geçen polis ekipleri söz konusu yabancı uyruklu sahte bomba ihbarcısını gözaltına aldı.
Bu arada havalimanında herhangi bir bomba olmadığı yönünde anons yapan havalimanı yönetimi, vatandaşları sakinleştirdi. Gözaltına alınan yolcunun sorgulanmasının sürdüğü öğrenilidi.


Dalaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
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