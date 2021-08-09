Üye Girişi
Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası - Son Dakika

Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası

09.08.2021 15:40
Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası, System.String[]

Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangınları nedeniyle Dalaman Havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu iddia edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dalaman Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" dedi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda ve Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle "Dalaman Havalimanı'nın trafiğe kapandığı yönünde basında bazı iddialar gündeme gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dalaman Havalimanı'nın normal trafiğine devam ettiğini bildirdi.

HABERLERİ HATIRLATIP AÇIKLAMA YAPTI

Havalimanında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, buraya yakın bir bölgede ufak çaplı da olsa yangın çıktığını söyledi. Bütün ekiplerle güçlü bir şekilde yüklenerek yangını kısa sürede bertaraf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, basında "Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu" şeklinde haberlerin çıktığını hatırlattı.

NORMAL TRAFİK DEVAM EDİYOR

"Dalaman Havalimanı'na yakın noktadaki yangın kısa sürede bertaraf edildi, havalimanı normal trafiğine devam ediyordu ve şu anda da devam ediyor" diyen Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Burası yangınla mücadelede önemli bir havalimanı. Uçakların tamamına yakını bu havalimanından ikmallerini yapıyorlar. Helikopterlerin de hava araçlarının da yöneltildiği merkez olarak çalışıyor. Havalimanında herhangi bir problem yok. Sivil ve yangına müdahale uçakları rahat bir şekilde programlarını icra ediyorlar. Havalimanı 24 saat vatandaşın, Türk milletinin hizmetinde faaliyetlerini sürdürüyor."

Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası

Dalaman Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti 22:01 Fenerbahçe sezon öncesi son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi 21:46 İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan iddialı göğüs dekoltesi Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü 21:22 Diyarbakır'da ormanlık alanı ateşe veren 3 kişi yakalandı, alevler büyümeden söndürüldü
Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi 20:52 Klinikte vatandaşlara da uyguluyorlardı! Tam 1,5 milyon TL değerinde sahte vitamin ele geçirildi Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi 20:39 Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi 19:40 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi
Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı 19:20 Hadımköy'de kayıplara karışan 3 küçük kız son olarak belediyeye ait tuvaletin kameralarına takıldı Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım 16:25 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım

Son Dakika Haberleri
17:47 Cani koca yapacaklarını önceden söylemiş! Kayınbiraderine "Kardeşine zarar vereceğim" mesajı attı, eşini öldürüp intihar etti
17:45 Sarı-lacivertliler, kripto para projesinden 175 milyon TL hasılat elde edildiğini KAP'a bildirdi
17:43 Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:42 Şarkıcı Güllü karakolluk oldu! 47 bin TL'lik borcunu ödemediği mal sahibine yumruklar savurdu
17:40 Beşiktaş taraftarının sabırsızlıkla beklediği Alex Teixeira, sonunda İstanbul'a geldi
17:38 Volkan Demirel şaşırttı! Yeni sezonda beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapacak
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu özel ekipler tarafından bulundu Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu özel ekipler tarafından bulundu         
22:18
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi Yunanistan Başbakanı Miçotakis, yangınlarla mücadeledeki başarısızlık için halktan özür diledi         
21:58
93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı 93 kilo veren Pelin Öztekin, bikinili fotoğrafıyla beğenileri topladı         
21:24
Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı Giresunspor-Fenerbahçe maçına damga vuran anlar! Vitor Pereira kendisine akıl veren taraftara fena patladı         
21:14
Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu Bakan Pakdemirli yanlış anlaşılan karşı ateş yöntemini açıkladı: Çevre köylerden ekiplerin üzerine yürüyenler oldu         
20:48
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Kemal Ademi, Rus ekibi Khimki'yle anlaştı         
20:28
Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz Ömer Çelik'ten Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye sert tepki: Milletimize saygısızlık edene müsaade etmeyiz         
19:25
Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı Rize'de trafiğe kapalı tünelin içinde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı         
18:15
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi         
15:43
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler         
14:58
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede         
13:09
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 22:38:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dalaman Havalimanı'nda trafik durdu iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement