Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Dalaman Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu erkek yolcu yakalandı.
Dalaman
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:27 Kaynak: AA
Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya
uyruklu erkek yolcu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman Havalimanında yapılan risk analizi ve yolcu profili incelemesi sonucu İngiltere
'den Türkiye
yolculuk yapan Letonya uyruklu V.G'yi takibe aldı.
Dalaman Havalimanı'nda valizinde yapılan aramada, zulalanmış 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirilen V.G, gözaltına alındı.
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