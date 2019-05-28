Son Dakika Haberleri: Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Dalaman Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu erkek yolcu yakalandı.

Dalaman Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Dalaman Havalimanı'nda, valizinde 5 kilo 155 gram eroin bulunan Letonya uyruklu erkek yolcu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dalaman Havalimanında yapılan risk analizi ve yolcu profili incelemesi sonucu İngiltere'den Türkiye yolculuk yapan Letonya uyruklu V.G'yi takibe aldı.
Dalaman Havalimanı'nda valizinde yapılan aramada, zulalanmış 4 parça halinde 5 kilo 155 gram eroin ve 2 esrar öğütme aparatı ele geçirilen V.G, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:27 Kaynak: AA
Letonya, Dalaman, Güncel
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