Dalaman Havalimanı Ocak Ayında 63 Bin 609 Yolcuya Hizmet Verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı Ocak ayı Dalaman Havalimanı istatistiklerini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı Ocak ayı Dalaman Havalimanı istatistiklerini açıkladı.



DHMİ tarafından açıklanan istatistiklere göre; 2019 yılının ilk ayında Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 61 bin 120, dış hat yolcu trafiği 2 bin 489 olmak üzere toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 228 artışla 63 bin 609 oldu.



Ocak ayında Dalaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 693, dış hat uçak trafiği 32 olmak üzere toplamda 725'e ulaştı. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 551 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

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