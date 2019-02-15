Son Dakika Haberleri: Dalaman Havalimanı Ocak Ayında 63 Bin 609 Yolcuya Hizmet Verdi

Dalaman Havalimanı Ocak Ayında 63 Bin 609 Yolcuya Hizmet Verdi

9 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı Ocak ayı Dalaman Havalimanı istatistiklerini açıkladı.

Dalaman Havalimanı Ocak Ayında 63 Bin 609 Yolcuya Hizmet Verdi, System.String[]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 2019 yılı Ocak ayı Dalaman Havalimanı istatistiklerini açıkladı.

DHMİ tarafından açıklanan istatistiklere göre; 2019 yılının ilk ayında Dalaman Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 61 bin 120, dış hat yolcu trafiği 2 bin 489 olmak üzere toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 228 artışla 63 bin 609 oldu.

Ocak ayında Dalaman Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 693, dış hat uçak trafiği 32 olmak üzere toplamda 725'e ulaştı. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 551 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Dalaman, Güncel
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