Dalaman Havalimanından eğitime destek - Son Dakika

Dalaman Kaymakamlığı tarafından koordine edilerek yürütülen "Bu Okulda Fark Var Dalaman" projesi kapsamında YDA Dalaman Havalimanı bir okula müzik aletleri yardımında bulundu.

Dalaman Şerefler İlköğretim Okulunda düzenlenen Kütüphane Haftası kutlamalarında Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan tarafından YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz'a teşekkür plaketi verildi.

Törende konuşan Ayaz, Dalaman'ın ve bölgenin gelişmesine yönelik her daim destek vermekten onur duyduklarını söyledi.

Projenin geleceğin mimarları çocuklar açısından değerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ayaz, "Müzik ile kitabın buluşması her çocuğumuzun kişisel gelişimine katkısı küçümsenemez bundan dolayı bu projeye kayıtsız kalamazdık. Proje kapsamında öğrencilerin sanatsal ve sosyal yönden desteklenmesi amacıyla okullarda müzik odası, kütüphane ve kitaplık oluşturularak öğrencileri kitap okumaya teşvik ederek müzikle buluşturmanın geleceğe daha sağlam adımlarla yürümelerini sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Ayaz, proje kapsamında okullarda oluşturulan müzik atölyelerine, YDA Dalaman Havalimanı İşletmelerinin katkılarıyla 15 farklı ritim müzik aletinden oluşan 13 set ritim grubu, orf müzik aletleri, ortaokul ve liselere 13 piyano, 65 bağlama, 65 gitar, 15 darbuka ve 3 cajon müzik aleti olmak üzere toplam 176 müzik aleti ve setinin kazandırıldığını ifade etti.