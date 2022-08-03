Dalaman ve Ortaca'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Dalaman ve Ortaca'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

03.08.2022 18:56
Dalaman ve Ortaca'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlandı.

Dalaman ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlandı. Yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma botu sevk etti. Lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ortaca ilçesi açıklarında da lastik bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonrası düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Dalaman, Ortaca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dalaman ve Ortaca'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dalaman ve Ortaca'da 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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