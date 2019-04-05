Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor
1 saat önce
YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman-Moskova uçuşlarının 4 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.
YDA Dalaman
Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman- Moskova
uçuşlarının 4 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.
Güvenç, yaptığı açıklamada, ilk etapta haftalık bir uçuş olarak planlanan programın 29 mayıs itibariyle haftalık iki uçuşa çıkacağını kaydetti.
Dalaman kalkışlı uçuşların çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşeceğini belirten Güvenç, uçuşların bölgeye ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA
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