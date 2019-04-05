Son Dakika Haberleri: Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor

Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor

1 saat önce

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman-Moskova uçuşlarının 4 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor, System.String[]
YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman- Moskova uçuşlarının 4 Mayıs'ta başlayacağını bildirdi.

Güvenç, yaptığı açıklamada, ilk etapta haftalık bir uçuş olarak planlanan programın 29 mayıs itibariyle haftalık iki uçuşa çıkacağını kaydetti.

Dalaman kalkışlı uçuşların çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşeceğini belirten Güvenç, uçuşların bölgeye ve turizm sektörüne hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:24 Kaynak: AA

Moskova, Dalaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü? Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek İmamoğlu'nun Ziyareti Sonrası, Bakanlık Anıtkabir Defterini Aldı Köyde Çıkan Seçim Kavgası Kente Taşındı! 4 Kişiyi Sopalarla Dövdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:59:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]