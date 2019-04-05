Son Dakika Haberleri: Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor

Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor

55 dakika önce

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Yaşar Dede Arslan (YDA) Dalaman Havalimanı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, 4 Mayıs itibarıyla Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşların başlayacağını açıkladı.

Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor, System.String[]
MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Yaşar Dede Arslan (YDA) Dalaman Havalimanı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, 4 Mayıs itibarıyla Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşların başlayacağını açıkladı.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, yazılı açıklama yaparak, Pegasus tarafından gerçekleştirilecek Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşlarla ilgili bilgi verdi. Güvenç, "4 Mayıs 2019 itibarıyla tarifeli direkt Dalaman- Moskova uçuşları başlayacak. İlk etapta haftalık 1 uçuş olarak planlanan program 29 Mayıs itibarıyla haftalık 2 uçuşa çıkacak. Dalaman kalkışlı uçuşlar, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Uçuşlar bölgemize ve turizm sektörüne hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:54 Kaynak: DHA

Muğla, Moskova, Dalaman, Güncel
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