Dalaman-Moskova Uçuşları Başlıyor
55 dakika önce
MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Yaşar Dede Arslan (YDA) Dalaman Havalimanı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, 4 Mayıs itibarıyla Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşların başlayacağını açıkladı.
MUĞLA'nın Dalaman
ilçesindeki Yaşar Dede Arslan (YDA) Dalaman Havalimanı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, 4 Mayıs itibarıyla Dalaman- Moskova
tarifeli doğrudan uçuşların başlayacağını açıkladı.
YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, yazılı açıklama yaparak, Pegasus
tarafından gerçekleştirilecek Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşlarla ilgili bilgi verdi. Güvenç, "4 Mayıs 2019 itibarıyla tarifeli direkt Dalaman- Moskova uçuşları başlayacak. İlk etapta haftalık 1 uçuş olarak planlanan program 29 Mayıs itibarıyla haftalık 2 uçuşa çıkacak. Dalaman kalkışlı uçuşlar, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Uçuşlar bölgemize ve turizm sektörüne hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:54 Kaynak: DHA
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