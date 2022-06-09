Dalaman TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadına başlandı - Son Dakika
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Dalaman TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadına başlandı

09.06.2022 11:02
Dalaman TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadına başlandı

Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde, yerli tohumdan yetiştirilen buğdayın hasadına kurban kesilerek başlandı.

Muğla'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde, yerli tohumdan yetiştirilen buğdayın hasadına kurban kesilerek başlandı.

TİGEM'in Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 34 bin dekarlık arazisinin yaklaşık 10 bin dekarına buğday ekildi.

Pazar talebine uygunluğu onaylanan ürün tarlada ayrıştırıldıktan sonra bitki sapları da makineler yardımıyla balya haline getirildi.

Çok sayıda tarım işçisiyle yürütülen çalışmalarda hasat kriterlerine azami ölçüde dikkat ediliyor. Buğday, TİGEM silolarında depolanıyor.

TİGEM Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, AA muhabirine, bölgede buğday hasadının Dalaman'da başladığını söyledi.

İşletmenin Dalaman'daki arazisinde hububat tarımının yanında narenciye üretildiğini ve hayvancılık yapıldığını belirten Kalaycı, "Bu yıl iklim şartlarının olumlu gitmesiyle verimli bir hasat bekliyoruz. Yaklaşık 10 bin dekar alanda 5 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Bunun akabinde hasat edilen alanlara ikinci ürün ekilişlerimiz devam edecek." dedi.

Çiftçi için tohum ürettiklerine işaret eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde yaşanan zirai ürün krizlerinden dolayı ürünümüzün tek bir danesinin dahi zayi olmaması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Daneden sapa ve samana kadar zerresinin heba olmaması için tamamını değerlendirme yoluna gidiyoruz. Bütün sapların da hayvancılıkta kullanılması için satışlarını gerçekleştirdik. İşletmemizde 3 çeşit ekmeklik buğday üretiyoruz. Bu tohumların tamamı yerli olarak ülkemizde ıslahı gerçekleştirilen tohumlar. Bunların üretilerek çiftçilerimize tekrar sertifikalı tohum olarak ulaştırılması için çaba gösteriyoruz."

İşletmede görevli ziraat mühendisi Serdar Baki de TİGEM arazilerinde bu yıl yerli buğday tohumlardan "Cumhuriyet 75", "Kayra" ve "Ziya Bey 98"in hasadının yapıldığı dile getirdi.

TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde buğday üretiminin yanında, yağlık ayçiçeği, dane mısır, fiğ, yonca ve narenciye üretimi yapıldığını belirten Baki, "Cumhuriyet 75 çeşidimiz bulgur ve aşurelik bulgur olarak yerli bir çeşit. Ziya Bey 98 de ekmeklik buğday çeşidi olup rekoltesi ciddi anlamda yüksek. Kayra ise birinci sınıf kaliteli kırmızı ekmeklik bir ürün." diye konuştu.

Baki, bu yıl yağış miktarının yüksek olması sayesinde buğdayda verimin çok iyi olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalaman TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadına başlandı - Son Dakika

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