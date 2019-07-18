Son Dakika Haberleri: Dalaman uçağında olay çıkaran İngiliz'e 85 bin sterlin ve ömür boyu uçuş yasağı
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Dalaman uçağında olay çıkaran İngiliz'e 85 bin sterlin ve ömür boyu uçuş yasağı

3 saat önce

İNGİLTERE medyasında yer alan haberlere göre 22 Haziran'da Jet2 Havayolları'nın Airbus 321 model uçağında kabin görevlilerine saldıran kadın yolcu, kokpite girmek istedi.

Dalaman uçağında olay çıkaran İngiliz'e 85 bin sterlin ve ömür boyu uçuş yasağı, System.String[]
İNGİLTERE medyasında yer alan haberlere göre 22 Haziran'da Jet2 Havayolları'nın Airbus 321 model uçağında kabin görevlilerine saldıran kadın yolcu, kokpite girmek istedi. Daha sonra uçağın kapısını açmaya çalıştı. Kadın yolçu uçuş personeli ve yolcular tarafından etkisiz hale getirilidi. Bu sırada kuleye kaçırılma sinyali gönderen uçak kalkışından 45 dakika sonra İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon eşliğinde Stansted Havalimanına geri döndü.

SAVAŞ UÇAKLARI HALKI PANİKLETTİ

Bölgede yaşayan birçok kişinin ses hızını aşan savaş uçaklarının çıkardığı gürültüden paniğe kapılarak, 999'u aradıkları ve patlama ihbarında bulundu. Kadın olaydan sonra gözaltına alınırken, geceyi Stansted'de geçiren diğer yolcular ertesi gün başka bir uçakla Dalaman'a gitti.

Jet2 CEO'su Steve Heapy, bunun şimdiye kadar uçuşlarında tanık oldukları en ciddi olay olduğunu söyledi. Heapy, "Bu yolcu, şimdi yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmek ve uçağın geri dönmek zorunda kalmasından kaynaklanan tüm zararlarımızı karşılamak zorunda" dedi.

Tutuksuz olarak yargılanan kadın 21 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılacak.
Dalaman, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:22 
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