Son Dakika Haberleri: Dalaman Ziraat Odası'nda Tayfun Tuncay Güven Tazeledi

Dalaman Ziraat Odası'nda Tayfun Tuncay Güven Tazeledi

1 saat önce

Dalaman Ziraat Odası seçimi yapıldı.

Dalaman Ziraat Odası'nda Tayfun Tuncay Güven Tazeledi, System.String[]
Dalaman Ziraat Odası seçimi yapıldı. Seçimde, mevcut başkan Ziraat Mühendisi Tevfik Tayfun Tuncay, güven tazeledi.

Oda binasında gerçekleştirilen seçimde Başkan Tuncay, üyelerin kendisine duyduğu güvene teşekkür etti.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, "Genel kurulumuza katılan oda başkanları ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimizin takdiriyle tekrar başkanlığa seçilmekten mutluluk duydum. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:08 Kaynak: İHA

Dalaman, Güncel
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