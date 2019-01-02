Son Dakika Haberleri: Dalavere Filmi

Dalavere Filmi

39 dakika önce

Dalavere filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dalavere filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Baybars, yaşamını kurnazlıklarla sürdüren genç bir adamdır. Eniştesi Münir ile birlikte Zeytinburnu’nda araç kiralama şirketi işletmektedir. Bir gün Münir’in arabasının çalınması ikisinin de hayatının değişmesine neden olur. Çalınan arabayı bulmaya çalışan ikili, hırsızların peşinden İstanbul’dan Bodrum’a sürüklenir. Hırsızlara büyük bir ders vermek isteyen Baybars ve Münir, bu sırada hiç farkında olmadan iki mafya grubu arasında gerçekleştirilen bir değiş tokuşun arasında kalır. Başlarına gelenler bununla da sınırlı değildir. Mafyaya bulaştıklarının farkına vardıklarında otelde de birçok yanlışlığın yaşanmasına neden olurlar. Başlarındaki beladan kurtulmaya çalışan Baybars ve eniştesi Münir, uzun süredir emniyetin peşinde olduğu, ellerinde yıkıcı silahlar bulunan iki mafya grubuna karşı zorlu bir mücadeleye girişir.


Yönetmen: Hasan Göktaş
Senaryo: Hasan Göktaş
Oyuncular: Ali Çatalbaş, Erdağ Yenel, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan, Hüseyin Elmalıpınar, Serdal Genç, Bahtiyar Engin, Serkan Genç, Sevcan Yaşar, Onur Sermik, Ozan Doğan, Ateş Bars
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Dalavere
Yapımcı Firma: 2506
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 11.01.2019

Dalavere Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

Bodrum, Zeytinburnu, Genç, Sinema
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