Dalavere Filmi
39 dakika önce
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Baybars, yaşamını kurnazlıklarla sürdüren genç bir adamdır. Eniştesi Münir ile birlikte Zeytinburnu’nda araç kiralama şirketi işletmektedir. Bir gün Münir’in arabasının çalınması ikisinin de hayatının değişmesine neden olur. Çalınan arabayı bulmaya çalışan ikili, hırsızların peşinden İstanbul’dan Bodrum’a sürüklenir. Hırsızlara büyük bir ders vermek isteyen Baybars ve Münir, bu sırada hiç farkında olmadan iki mafya grubu arasında gerçekleştirilen bir değiş tokuşun arasında kalır. Başlarına gelenler bununla da sınırlı değildir. Mafyaya bulaştıklarının farkına vardıklarında otelde de birçok yanlışlığın yaşanmasına neden olurlar. Başlarındaki beladan kurtulmaya çalışan Baybars ve eniştesi Münir, uzun süredir emniyetin peşinde olduğu, ellerinde yıkıcı silahlar bulunan iki mafya grubuna karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Yönetmen:
Hasan GöktaşSenaryo:
Hasan GöktaşOyuncular: Ali Çatalbaş
, Erdağ Yenel, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan, Hüseyin Elmalıpınar, Serdal Genç
, Bahtiyar Engin, Serkan Genç
, Sevcan Yaşar
, Onur Sermik, Ozan Doğan, Ateş BarsFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
DalavereYapımcı Firma:
2506Yapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
11.01.2019Dalavere Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
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