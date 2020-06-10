Dalbastı kirazında hasat zamanı - Son Dakika

Dalbastı kirazında hasat zamanı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret belgesi ile öne çıkan 'Dalbastı' kirazında hasat dönemi başladı.

Dalbastı kirazında hasat zamanı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde coğrafi işaret belgesi ile öne çıkan 'Dalbastı' kirazında hasat dönemi başladı. Kendine özgü araması ile bilinen 'Dalbastı' kirazında bu yıl kalite ise oldukça yüksek.


Malatya'nın kayısısından sonra en önemli ürünlerinden biri olan Yeşilyurt kirazında hasat dönemi başladı. Kendine özgü aroma ve tadıyla 2017 yılında Coğrafi İşaret tescilli olan 'Dalbastı' olarak bilinen kirazlarda meşakkatli bir hasat dönemine başlandı. Bazı bölgelerde başlayan hasatlarda, üreticiler dallardaki kirazlar tek tek sapları ile kopararak sepetlere dolduruyor. Oldukça zorlu bir hasat dönemi sonrası tüketiciye ulaşan Dalbastı kirazının fiyatı tarlada 5-6 liradan, tezgahlarda ise 10 liradan alıcı buluyor.


Yurt içi ve yurt dışı pazarında da ilgi gören Yeşilyurt kirazının bu yıl kalitenin yüksek olduğunu ifade eden kiraz üreticileri, dalbastı kirazının hasadına yeni başlandığını söyleyerek, tüketicilerin ürünü alırken buna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Yeşilyurt ilçesinde uzun yıllardır kiraz üreticiliği yapan çiftçi Mehmet Ali Özendi, hasat döneminin bolluk ve bereket getirmesini dileyerek, "İyi paraya satarsak eğer emeğimizin de karşılığını alacağız" dedi. Bu yıl kirazın kaliteli olduğunu ve herkesin rahatlıkla tüketebileceğini ifade eden Özendi, "Aroması diğer illerdeki kirazlara göre çok daha iyi. Nasıl Malatyamızın kayısısı dünyaca ünlüyse Yeşilyurtumuzun da kirazı ünlüdür" ifadelerine yer verdi. Hasat döneminde işçi bulmakta da zorlandıklarını dile getiren Özendi, kiraz hasadının büyük emek isteyen bir iş olduğunu söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle özellikle meyve tüketiminin de artığını ifade eden üretici Özendi, kiraza da talebin yüksek olduğunu dile getirdi.


İlçeye bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde 60 dönümlük alanda kiraz üretimi yapan Süleyman Erkişi de dalbastı kirazının şu anda 5-6 lira bandından üreticiden alındığını ifade etti. Zorlu bir hasat dönemine girdiklerini ifade eden Erkişi, "Zahmetli bir işçiliği var. Dallardan tek tek koparıyoruz sapıyla birlikte. Dalbastı kirazımızın aroması diğer bölgelerdeki kirazlara göre çok farklı" şeklinde konuştu.


Dalbastıda hasadın başlaması ile birlikte ilk ürünler de ilçeden geçen yol üzerinde satılmaya başlandı. Kiraz satıcısı Muharrem Teştepe, hasat döneminin başladığını ve ilk mahsulleri satışa çıkardıklarını ifade etti. Malatya- Çelikhan yolu üzerinde kurdukları tezgah ile dalından yeni koparılan kirazları tüketicilere sunduklarını ifade eden Taştepe, bu yıl oldukça kaliteli olan dalbastı kirazlarının ilgi gördüğünü söyledi. İsteyen müşterilerine kargo ile Yeşilyurt kirazını gönderdiklerini de söyleyen Taştepe, "Aroması ile Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tadı bulamazsınız" dedi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dalbastı kirazında hasat zamanı - Son Dakika Ekonomi

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