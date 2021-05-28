Dalbastı kirazında verim düştü

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Malatya'nın tescilli dalbastı kirazında ani hava değişimleri nedeniyle rekoltenin yaklaşık yüzde 90 seviyesinde düştüğünü söyledi.

Malatya'da birçok ailenin geçim kaynağı olan ve aromasıyla en lezzetli kirazlar arasında olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında bu yıl korkulan oldu. Ani hava değişimleri nedeniyle üretimde geçen yıla oranla büyük gerileme yaşandı. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, dalbastı kirazı üreten çiftçilerinin maddi olarak destek beklediklerini belirterek "İhracatçılar arıyor kirazımız yok diyemiyoruz. Dalbastı kirazı son yılarda büyük ilgi görüyordu. İhracatçılar buradan çok kiraz alıyordu ancak bu sene kiraz rekoltemiz yüzde 90-95 seviyesinde düştü. Ben bu noktada çiftçilerimize destek istiyorum. Bu yıl üretici kirazdan para kazanamayacak. Dolayısıyla bu yıl ağaçlarına bakım yapması biraz zor. Eğer devlet çiftçiye destek vermezse çiftçi ağaçlarına bakım yapmaz ve seneye hiç ürün olmaz. O yüzden destek bekliyoruz" dedi.

Verimin düşmesinin sebebinin hava değişimleri olduğunu belirten Solmaz, "Bu sene mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık oldu bunun yanında hava çok dengesizdi. Bu yüzden çiçekler kurudu ve dibine düştü" diye konuştu. - MALATYA