Dalçıkta biriken su sürücülere zor anlar yaşattı

- Dalçıkta biriken su sürücülere zor anlar yaşattı Bilecik'te sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı Bilecik'te etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

- Dalçıkta biriken su sürücülere zor anlar yaşattı Bilecik'te sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı BİLECİK - Bilecik'te etkili olan sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Hürriyet ve Bahçelievler Mahallesini birbirine bağlayan Küçük Sanayi dalçığında biriken sular adeta göl oluşturdu. Biriken sudan geçmekte tereddüt eden sürücüler araç konvoyu oluşturdu. Su birikintisinden geçen sürücülerin de adeta yürekleri ağızlarına geldi. Yaklaşık yarım saat yağan sağanak yağış sonrasında etkisi kaybederken, daha önceki yıllarda sel basan Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önü ile Çınarlar mevkiinde herhangi bir sorun yaşanmadı.

Bilecik, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Dalçıkta biriken su sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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