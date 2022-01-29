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Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü - Son Dakika

Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü

29.01.2022 12:18

ANTALYA'da hava sıcaklığının düşük seyretmesi ve 29 yıl aradan sonra kent merkezine kar yağması portakalı vurdu.

ANTALYA'da hava sıcaklığının düşük seyretmesi ve 29 yıl aradan sonra kent merkezine kar yağması portakalı vurdu. Dalında donarak yere dökülen portakal üreticiyi zarar ettirirken, kıyı kesimlerinde ise alıcı çıkmadığı için ürünler dalında kaldı.

Türkiye'nin narenciye merkezi Antalya'da portakal bahçelerini don vurdu. 29 yıl aradan sonra kent merkezine yağan kar sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 5 dereceye kadar düştü. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin bazılarına kar nedeniyle kapanan yollardan ürün gönderilemeyince üretici de portakalları toplamak yerine dalında bıraktı. Daldaki portakalı ise bu defa soğuk vurdu. Donan portakallar dökülerek çürüdü.

Antalya'da portakalın dalından çıkış fiyatının 1 lira, market, pazar ya da manavda 7-8 liradan satıldığını belirten Konyaaltı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Muhtarı portakal üreticisi Halil Özcan, soğuk havanın ve yüksek girdi maliyetlerinin üreticiyi zor duruma getirdiğini söyledi. Portakalın dalında soğuk hava nedeniyle donup yere döküldüğünü belirten Özcan, "Kar yağdı, soğuk hava ve rüzgar nedeniyle ürünler bir anda dondu. Dalından yere düşüp çürüdüler. Yere dökülenler hiçbir işe yaramıyor" dedi.ÜRÜNLER DALINDA KALDI Kumluca ilçesinde ise portakal fiyatlarının 1,5 liraya kadar düşmesine rağmen alıcı çıkmadı. Portakalı satamayan çiftçilerin ürünleri de dalında kaldı. Portakalın yere dökülerek çürüdüğünü anlatan Fazıl Yalçın, "Ürünlerimiz dalında kaldı. Elektrik fiyatları, gübre fiyatları aldı başını gidiyor. Kısacası üretici mağdur. Portakallarımız dalında kaldı. Alan, satan yok. Gördüğünüz gibi her taraf, yerler portakal oldu" diye konuştu.BAHÇELER SÖKÜLEBİLİRKumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise üreticinin para kazanamadığını ve girdi maliyetlerinin yükselmesinden dert yandı. Üreticilerin para kazanamadığı için gelecek dönem portakal üretmeyeceğini de kaydeden Kökce şöyle konuştu: "Bu yıl gerçekten dalında kaldı ürünlerimiz. Elektrik fahiş fiyat oldu. Gübre fahiş fiyat oldu. Geçen yıl 5 dönüm portakal bahçesinin bir aylık sulama maliyeti 1 lira iken bu yıl 3 lirayı bulacak. Gübrenin çuvalı 500- 600 lira oldu. 1,5- 2 liraya alıcı bulamayınca portakal yere döküldü. Gelecek dönem bu portakal bahçesi mecburen sökülecek. Çünkü para kazanamaz hale geldi çiftçi. Çiftçi para kazanamayınca ya başka ürün yetiştirecek ya da buralara ev yapacak. Gerçekten bu ağaçlara, bu emeklere yazık."

Portakal bahçelerindeki zararla ilgili Antalya Ziraat Odası'nın hasar tespiti çalışması yapacağı öğrenildi.


Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü
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Portakal, Türkiye, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalındaki portakalı soğuk vurdu, dökülen ürünler çürüdü - Son Dakika


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