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Dalga geçen arkadaşlarını vurunca, dolandıran ortağını öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Dalga geçen arkadaşlarını vurunca, dolandıran ortağını öldürdüğü ortaya çıktı

08.11.2021 09:25

Ankara'da bir süre önce emeklilik parasıyla emlak işine giren fakat ortağı tarafından dolandırılan Sinan Bayat isimli kişi, iki arkadaşını kendisiyle bu konuda dalga geçtikleri için tabancasıyla vurdu. Vurulan iki kişiden biri yaşamını yitirirken, diğeri ise ağır yaralandı. Öte yandan Bayat, polis tarafından yakalanmasının ardından kendisini dolandıran ortağını da bir hafta önce öldürdüğünü itiraf etti.

Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde Sinan Bayat (70), emeklilik parasıyla arkadaşı Hicabi Çınar (61) ile birlikte emlak işine girdi. Ancak Bayat, bir süre sonra Çınar'ın kendisini dolandırdığı gerekçesiyle ortaklıktan ayrıldı. Bayat, dün akşam arkadaşları Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak (61) ile bir araya geldi.

DOLANDIRILDIĞI İÇİN DALGA GEÇEN ARKADAŞLARINI VURDU

İddiaya göre Acar ve Çakmak, Sinan Bayat ile dolandırıldığı için dalga geçti. Bunun üzerine sinirlenen Sinan Bayat, iki arkadaşına tabancayla ateş açtı. Olayda Mürsel Acar hayatını kaybederken, Erdoğan Çakmak ise ağır yaralandı.

Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı
Öldürülen Mürsel Acar

DOLANDIRAN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra kaçan Sinan Bayat, polis tarafından yakalandı. Bayat, kendisi dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü ve cesedinin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine iş yerine giden polis Hicabi Çınar'ın cansız bedenine ulaştı. Sinan Bayat'ın polisteki ilk ifadesinde, Hicabi Çınar ile emlak işine girdiklerini, fakat kendisinin dolandırıldığını söyledi. Bu nedenle Çınar'ı öldürdüğünü itiraf eden Sinan Bayat'ın, Mürsel Acar ve Erdoğan Çakmak'ı ise kendisiyle bu konuda dalga geçtikleri gerekçesiyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Bayat'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, öldürülen Mürsel Acar ve Hicabi Çınar'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kendisini dolandıran kişiyi öldürdüğü, dalga geçen arkadaşlarını vurunca ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan Sinan Bayat'ın arkadaşlarına ateş açtıktan sonra kaçma anı çevredeki taksi durağının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde Bayat'ın olaydan sonra hızla bölgeden uzaklaşması ile olayda yaralanan Erdoğan Çakmak'ın ise vücudunu kontrol etmesi yer aldı.

Dalga geçen arkadaşlarını vurunca, dolandıran ortağını öldürdüğü ortaya çıktı
Dalga geçen arkadaşlarını vurunca, dolandıran ortağını öldürdüğü ortaya çıktı

Sinan Bayat, Polis, Çınar, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dalga geçen arkadaşlarını vurunca, dolandıran ortağını öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalga geçen arkadaşlarını vurunca, dolandıran ortağını öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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