Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı

6 saat önce

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Kleopatra Plajı'nda iki gün sürecek organizasyonda 60 sporcu, uzun tahta, kısa tahta ve sup (kürek sörfü) kategorilerinde mücadele verecek.

GOSBF Dalga Sörfü Asbaşkanı Hürol Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, dereceye girecek sporcuların uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edeceklerini aktararak, "Milli takıma girecek arkadaşlar, mayıs ayında El Salvador'da yapılacak yarışlara katılacak. Ayrıca olimpiyat kotası alınması halinde de Tokyo 2020'de ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Şengül, şampiyonaya katılımın yüksek seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı

El Salvador, Antalya, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sergen Yalçın, Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi
Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:42:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]