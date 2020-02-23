Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası sona erdi

7 saat önce

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası sona erdiKleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 60 sporcu uzun ve kısa tahta kategorilerinde mücadele verdi.

Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 60 sporcu uzun ve kısa tahta kategorilerinde mücadele verdi.


Kısa tahtada erkeklerde birinci Tunç Üçyıldız, ikinci Yasin Pehlivan, üçüncü Karahan Atilla Şenol oldu. Bu kategoride kadınlarda ise birinciliği Aleyna Hadimoğlu, ikinciliği Özlem Ada, üçüncülüğü Selen Kılıç kazandı.

Uzun tahta erkeklerde Yasin Pehlivan birinci, Yamaç Yenigün ikinci, İrfan Çelikay üçüncü sırada yer aldı. Bu kategoride kadınlarda ise müsabaka yapılmadı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

Antalya, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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