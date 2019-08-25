Son Dakika Haberleri: Dalgakırandan kayalıklara düşerek yaralandı
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Dalgakırandan kayalıklara düşerek yaralandı

1 saat önce

ANTALYA'da, Kaleiçi Yat Limanı'nda oturduğu dalgakıranın duvarının üzerinden kayalıklara düşen Fatih Aldırma yaralandı.

Dalgakırandan kayalıklara düşerek yaralandı, System.String[]
ANTALYA'da, Kaleiçi Yat Limanı'nda oturduğu dalgakıranın duvarının üzerinden kayalıklara düşen Fatih Aldırma yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Yat Limanı'nda meydana geldi. Yat Limanı'nda bulunan dalgakırana gelen Fatih Aldırma, burada oturmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Aldırma, kayalıkların üzerine düştü. Dalgakıranın duvarı ile kayalıklar arasındaki boşluğa sıkışan Aldırma için çevredeki 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acil çağrı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Aldırma'yı sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışmalara başladı. Yaralı halde sıkıştığı yerden çıkarılan Aldırma, çevredekilerin de yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa götürüldü.  Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aldırma'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.



Muratpaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:14 Kaynak: DHA
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