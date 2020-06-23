Dalgakıranların arasına düşen 2 kişiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Dalgakıranların arasına düşen 2 kişiyi itfaiye kurtardı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde limanda dalgakıranların arasına düşüp, mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde limanda dalgakıranların arasına düşüp, mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Akçakoca liman mevkiinde meydana geldi. Akçakoca'da etkili olan yağış ve fırtınayla birlikte Karadeniz'de dalgalar da yükseldi. Liman mevkiinde dalgalardan kaçmaya çalışan 2 kişi, dalgakıranların arasına düştü Mahsur kalan ve yaralanan 2 kişiden biri durumu Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. İki kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Akçakoca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:57 Kaynak: DHA

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