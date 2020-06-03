Dalgakıranların arasına sıkışan kirpiyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Dalgakıranların arasına sıkışan kirpiyi itfaiye ekibi kurtardı

-Kayalıkların arasına giren itfaiye erinin çıkarttığı kirpi doğaya salındı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde Karadeniz'in sularının limana zarar vermemesi için yapılan dalgakıranların arasına giren kirpi taşların arasına sıkıştı. Vatandaşlar tarafından fark edilen kirpi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, doğaya salıverildi.

Olay, Düzce'nin Akçakoca ilçesi meydana geldi. Karadeniz'in sularının limana zarar vermemesi için yapılan dalgakıran üzerinde dolaşan vatandaşlar taşların arasında sıkışan kirpiyi fark ettiler. Deniz Feneri Mevkiinde meydana gelen olayda taşların arasındaki kirpiyi fark eden vatandaşlar hemen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye eri, hemen taşların arasına girerek, sıkışan kirpiyi sıkıştığı yerden kurtarma aparatı yardımı ile çıkarttı.

Ardından İtfaiye ekibi kurtardıkları kirpiyi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine götürdüler. Burada çimenlerin arasına kirpiyi salıverdiler.